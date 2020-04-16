Сейчас для инвесторов неплохая точка входа на фондовый рынок. Такое мнение высказал главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов во время вебинара Банки.ру.

«Есть такая фраза: инвестировать нужно тогда, когда все плохо, — говорит он. — Но поскольку дно поймать невозможно, это абсолютно точно, при этом уже все плохо, получается, сейчас самое время входить на рынок».

По его словам, в ближайшее время больше не стоит ожидать глобального падения рынка, аналогичного случившемуся в марте. Хотя стоимость акций отдельных компаний, безусловно, будет снижаться по результатам их деятельности в I и II квартале этого года.

«Сейчас публикуются результаты первого квартала, и всем понятно, что второй квартал вряд ли будет лучшим, — говорит Владимир Потапов. — Естественно, на фоне недополученной прибыли будет падать рыночная стоимость акций компаний».

Кроме того, падения стоимости акций можно ожидать у сырьевых компаний, что связано с низкой ценой и спросом на нефть. Поэтому инвестировать лучше в высоколиквидные ценные бумаги, которые легко продать.