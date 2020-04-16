Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Руна-Банку на уровне «ruB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, сильной ликвидной позицией и консервативной оценкой уровня корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, для банка характерно поддержание высоких нормативов достаточности капитала (Н1.0 равен 26,3%, Н1.2 — 24,5% на 1 марта 2020 года), при этом запас по капиталу над регулятивным минимумом в 300 млн рублей позволяет выдержать обесценение около 17% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств.

Основу активов банка на 1 марта составляет кредитный портфель юрлиц и индивидуальных предпринимателей (37% валовых активов), а также физлиц (7%).

