Минфин РФ направит в экономику около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году при сохранении цен на нефть на уровне 20 долларов за баррель, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«В этом году задействуем ресурсы ФНБ, при текущих ценах на нефть (20 долларов за баррель) направим в экономику около двух триллионов рублей», — сказал Силуанов.

Общий объем бюджетных мер для борьбы с коронавирусом и его последствиями в РФ составляет около 2,8% ВВП.

По его словам, сложившаяся эпидемиологическая обстановка требует концентрации усилий на ключевых приоритетах: сдерживании распространения коронавируса и сглаживании соответствующих негативных последствий.

«На решение этих задач направлен дополнительный финансовый ресурс (прямые расходы бюджета, снижение налоговой нагрузки и предоставление налоговых отсрочек, также гарантийная поддержка) общим объемом около 2,8% ВВП», — сказал Силуанов.

Общий объем фискальной поддержки граждан и бизнеса всех отраслей в условиях пандемии коронавируса Минфин оценил в 6,5% ВВП.

«Предусмотрены беспрецедентные по своему объему меры поддержки населения и отдельных отраслей и сфер деятельности. Общий объем фискальной поддержки можно оценить в размере более 6,5% ВВП», — сказал он.

Прямые выплаты малому и среднему бизнесу РФ из расчета один МРОТ на занятого превысят 80 млрд рублей, их получат более 970 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей.

«Малым и средним компаниям пострадавших отраслей будет оказана прямая безвозмездная финансовая помощь, 1 МРОТ на одного занятого, на решение текущих задач, в том числе на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников. По нашим оценкам, такая программа поможет поддержать более 970 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, объем финансовой поддержки составит более 80 миллиардов рублей», — сказал Силуанов.

По его словам, недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 трлн рублей.

«Глобальное распространение коронавируса оказывает отрицательное влияние на уровень экономической активности практически во всех секторах экономики, не только нефтегазовом. Есть риски серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета — мы говорим про объемы свыше триллиона. Будем компенсировать это за счет других источников», — сказал он.