Банк России дал микрофинансовым институтам рекомендации по ведению деятельности в условиях ограничений из-за коронавируса. Информационное письмо для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных КПК, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов, а также саморегулируемых организаций в ряде указанных сфер опубликовано на сайте регулятора.

ЦБ исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться кредиторами (микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами) и должниками в срок, предусмотренный договором, с учетом того что микрофинансовые институты, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению своих обязательств. В частности, микрофинансовым институтам следует принимать во внимание возможность дистанционного исполнения заемщиками своих обязательств, а при отсутствии такой возможности — учитывать режим ограничительных мер, которые применяются в соответствующем регионе и могут повлиять на фактическую возможность клиента посетить офис для своевременного совершения операций.

Банк России полагает, что если в связи с введением ограничительных мер на территории конкретного субъекта РФ микрофинансовые институты не могут обеспечить прием платежей от заемщиков (клиентов), то нарушение последними срока внесения очередного платежа, предусмотренного договором, по этим причинам не должно рассматриваться как нарушение обязательства — не должны применяться штрафные санкции (начисляться неустойка, штрафы, пени) и реализовываться заложенное имущество.

Банк России утвердил очередной пакет антикризисных мер Пакет включает меры по поддержке пострадавших от пандемии компаний и корпоративного кредитования, меры по поддержке дистанционного обслуживания банковских клиентов, меры по поддержке страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов и меры по защите прав заемщиков и поддержанию устойчивого функционирования микрофинансовых институтов.

ЦБ рекомендует указанным микрофинансовым институтам:

минимизировать личное взаимодействие с заемщиками, в том числе при взыскании просроченной задолженности;

организовать дистанционное взаимодействие с клиентами по обмену документами, в том числе с использованием Интернета и телефонной связи, с возможностью последующего (в течение трех месяцев) представления клиентом необходимых документов, включая их оригиналы;

обеспечить оказание финансовых услуг и исполнение заемщиками обязательств, в том числе возврат займов, через цифровые сервисы и удаленные каналы обслуживания;

своевременно информировать клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке оказания услуг, порядке исполнения обязательств и работе онлайн-сервисов, в том числе актуализировать данную информацию на своих сайтах или предоставлять ее клиентам иным доступным способом;

при возможности проведения операций в офисах и отделениях (с учетом ограничительных мер, принятых в отдельных субъектах РФ) минимизировать использование наличных денег и бумажный документооборот.

Ломбардам следует:

размещать вещи, передаваемые в залог или сдаваемые на хранение, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

рассмотреть возможность увеличения срока, в течение которого не будет осуществляться реализация заложенной вещи, не менее чем до трех месяцев со дня, следующего за днем возврата займа по залоговому билету, и уведомить об этом заемщиков.

Коллегиальным органам микрофинансовых институтов рекомендуется проводить заседания и принимать решения заочно с последующим направлением оригиналов документов (протоколов) по месту нахождения указанных органов.

Микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным КПК Центробанк советует при принятии решения о предоставлении потребительского займа тщательно анализировать доходы и расходы заемщиков и не допускать увеличения их долговой нагрузки до уровня, при котором обслуживание совокупных долговых обязательств становится невозможным в условиях текущей экономической и эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

ЦБ призывает жилищные накопительные кооперативы при возникновении у их членов в связи с распространением COVID-19 просрочки по внесению паевых и иных взносов предоставить клиенту возможность скорректировать график платежей без применения неустойки за нарушение обязательств.

Банк России в период до 31 августа 2020 года не будет применять меры воздействия к жилищным накопительным кооперативам за нарушение порядка и сроков проведения общих собраний по причине отсутствия возможности обеспечить удаленное участие их членов или проведение указанных общих собраний в форме заочного голосования, следует из письма регулятора.

Также ЦБ дал указанным организациям ряд послаблений по срокам сдачи отчетности (пообещал не применять меры воздействия за нарушение сроков), но, как можно понять из письма, эти послабления не распространяются, в частности, на передачу сведений о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов.

Центробанк временно смягчил требования по сдаче отчетности и для профильных СРО и рекомендовал им, по аналогии с мерами поддержки, внедряемыми самим регулятором, увеличивать сроки исполнения требований, приостанавливать проверки, а запланированные проверки перенести на период после 1 июля 2020 года.



«Банк России в случае необходимости будет готов принимать и другие регуляторные меры, направленные на смягчение воздействия негативных факторов на финансовую систему и обеспечение эффективного функционирования участников рынка в текущих экономических условиях», — отмечается в письме.