Нельзя делать банки крайними в ситуации с проблемной выдачей льготных кредитов, обычно на реализацию таких программ уходит три-четыре месяца, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития в среду написал в своем Instagram, что решил лично проверить, как обстоят дела с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу. Он позвонил в два крупнейших российских банка: в одном ему сообщили, что постановление правительства о запуске программы еще не подписано, в другом — пообещали выдать кредит в мае.



«Делать из банков однозначно крайних нельзя. Безусловно, всегда в этой ситуации велики риски искушения сделать кого-то крайним, но это неправильно. Потому что банки всю информацию реально знали. То есть они рассказали об этих проектах, они рассказали, какие условия, действительно, все очень корректно, во всех… банках очень корректно отработали. Некорректность была на последнем этапе: деньги получить нельзя», — рассказал Решетников в четверг в эфире передачи «Познер».



«Тут, действительно, большая работа, потому что банки должны вступить в эту программу, должны подписать соглашения, у нас есть система электронного бюджета, куда должны встать лимиты, потом, соответственно, банки должны раскидать эти лимиты по своим территориальным органам, проинструктировать, настроить свои службы и так далее. Обычно на запуск таких программ уходит по три, по четыре месяца», — добавил министр.



Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.