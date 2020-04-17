ДелоБанк реализовал техническую возможность бесконтактной оплаты товаров через Систему быстрых платежей (СБП) в приложении B-Pay, говорится в релизе банка.

«Оплата товаров в смартфоне будет доступна в пилотных магазинах «Азбуки Вкуса», где уже сейчас покупатели оплачивают товары без контакта с кассиром. Также возможность появится в 25 умных холодильниках, которые ретейлер поставит в подъездах жилых комплексов Москвы в ближайшее время», — отмечается в сообщении.

Оплата через СБП доступна также в 11 тыс. торговых точках приложения, среди которых АЗС, магазины, кафе и умные холодильники.

«Нет необходимости стоять в очереди в кассу, не нужно иметь при себе наличные или банковскую карту. Для оплаты достаточно скачать приложение B-Pay от Briskly со встроенной Системой быстрых платежей от ДелоБанка в AppStore или Google Play», — уточнили в банке.

Технология доступна для всех банков, подключенных к СБП.