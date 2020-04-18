Банк «Уралсиб» и МСП Банк предложили совместную программу поддержки малого бизнеса для действующих и новых клиентов «Уралсиба», говорится в совместном релизе финучреждений.

В частности, программа содержит кредитование клиентов под 0% на выплату заработной платы от МСП Банка, а также бесплатное открытие и ведение расчетного счета в рамках пакетов услуг по РКО в банке «Уралсиб» («Начни с нуля», «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платежный»).

«Кредитный продукт для малого и микробизнеса предназначен для финансирования выплат заработной платы и сохранения занятости наемных работников на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа. Расчет размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда (индивидуально для каждого региона) и количества сотрудников, состоящих в штате», — отмечается в сообщении.

Срок кредита — шесть месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка составляет 0% годовых. Заемщик должен осуществлять деятельность не менее одного года в одной или нескольких отраслях, в соответствии с перечнем отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавируса.