Большинство российских абонентов домашнего Интернета (79%) не планируют пользоваться бесплатным доступом к социально значимым ресурсам из списка Минкомсвязи, пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в отчете аналитиков AC&M. Более важными для них оказались зарубежные WhatsApp и YouTube. Согласно опросу, 35% респондентов объяснили отсутствие интереса к бесплатному доступу тем, что у них безлимитный Интернет, 23% отметили, что их оператор и так не будет отключать доступ в случае неоплаты счета за апрель. «Совершенно точно» или «скорее всего» воспользуются бесплатным доступом 21% абонентов. При этом из всех опрошенных только 36% слышали об этой инициативе.

Опрошенные абоненты наиболее действенной мерой для стимулирования соблюдения самоизоляции назвали предоставление бесплатного доступа к популярным онлайн-кинотеатрам в дневные часы, рассказал управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев. Вторым по популярности вариантом было предложение сделать бесплатным WhatsApp, а третьим — субсидирование от 50% до 100% абонентской платы за Интернет за март и апрель. Также 72% респондентов сообщили, что в период самоизоляции значительно вырос именно просмотр видеоконтента, 45% в числе наиболее востребованных видеосервисов называли YouTube.

Пока операторам удается обеспечивать качество связи: согласно опросу, на проблемы с домашним Интернетом пожаловались только 0,7% абонентов.

По мнению экспертов, пользователи не видят необходимости в бесплатном доступе к отдельным сервисам именно потому, что в подавляющем большинстве случаев у них безлимитные тарифы. Сейчас востребованы в первую очередь сервисы, которые позволяют экономить на сотовой связи, как тот же WhatsApp. Востребованность YouTube они объясняют тем, что в отличие от ряда онлайн-кинотеатров на нем нет необходимости регистрироваться, оставляя данные банковской карты, поясняют эксперты.

Операторы подготовились к обеспечению устойчивой работы сетей в условиях повышенной нагрузки, отмечают в «Ростелекоме». В «ЭР-Телекоме» подтверждают, что среди клиентов востребован развлекательный контент, соцсети и сервисы, в том числе отнесенные к социально значимым. В МТС и «ВымпелКоме» напомнили, что не ограничивают доступ к домашнему Интернету при отрицательном балансе и следят за нагрузкой на сеть.