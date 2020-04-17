Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии коронавируса с января по март включительно оказалась отрицательной впервые с 1992 года — в I квартале ВВП Китая уменьшился на 6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР, передает ТАСС.

В I квартале 2019 года рост показателя достигал 6,4%.

Как отмечается в распространенном на пресс-конференции докладе, ВВП страны за три месяца составил 20,65 трлн юаней (примерно 2,92 трлн долларов по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период сократился на 3,2%, промышленность — на 9,6%, сфера услуг — на 5,2%.

«К проблеме динамики ВВП за первый квартал нужно подходить объективно: не стоит просто сравнивать показатели за текущий год, который из-за пандемии оказался особенным, с регулярной статистикой всех предшествующих лет, — подчеркнул официальный представитель статуправления Мао Шэнъюн. — Коронавирус возник неожиданно и очень сильно повлиял на ситуацию, поэтому не стоит упрощать [и делать соответствующие выводы] при сравнении, следует сохранять спокойствие».

В Китае постепенно замедляются темпы роста ВВП. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018-м понизились до 6,6%, а в 2019 году, когда объем экономики КНР составил 99 трлн юаней (порядка 14,4 трлн долларов), — до 6,1%.

Реальный доход на душу населения в Китае сократился в годовом исчислении на 3,9% и составил за квартал 8 561 юань (около 1,2 тыс. долларов). Особенно заметно данный показатель понизился у жителей сельской местности, упав на 4,7%.

«В целом социально-экономическая ситуация в Китае остается стабильной, однако возрастают риски, обусловленные спадом в мировой экономике. Факторы неопределенности становятся все более ощутимыми», — говорится в докладе, распространенном на пресс-конференции.

Тем не менее, согласно опубликованной статистике, номинальный доход лиц, получающих заработную плату, за указанный период в КНР в среднем повысился на 1,2%. В выигрыше оказались и владельцы финансовых активов, у которых рост показателя составил 2,7%. В то же время доходы предпринимателей сократились на 7,3%.

Промышленное производство в КНР за I квартал текущего года уменьшилось в годовом исчислении на 8,4%, объем розничных продаж потребительских товаров — на 19% (в том числе онлайн-продаж — на 0,8%). Согласно опубликованным данным, население Китая за три месяца сократило закупки одежды и обуви на 32,2%, бытовых электроприборов — на 29,9%, драгоценностей и ювелирных украшений — на 37,7%, косметики — на 13,2%. В то же время на 2,9% выросло потребление медикаментов, на 4,1% — напитков, на 12,6% — пищевой продукции.



Инвестиции в основные фонды, за исключением аграрных домашних хозяйств, уменьшились на 16,1%, потребление нефти и нефтепродуктов — на 23,5%.