В случае нехватки средств на повседневные нужды россияне склонны занимать деньги. Об этом свидетельствуют результаты исследования , проведенного Аналитическим центром НАФИ в марте 2020 года.

Те, кто сталкивался с нехваткой средств за последний год, чаще всего брали деньги в долг у родственников или друзей (так поступали 49% нуждавшихся). Реже брали кредиты в банке или оформляли кредитные карты (13% в среднем, в семьях с детьми — чаще, до 19%), обращались в ломбард или микрофинансовую организацию (4%).

Другие стратегии финансового поведения в кризис связаны с ограничением расходов и изменением привычек людей. Каждый третий россиянин, у которого не хватало средств за последний год, максимально сокращал свои расходы (36%, чаще других социально-демографических групп так поступали пенсионеры — 43%). Только 15% нуждавшихся в деньгах отмечали, что нашли дополнительную работу или подработку. 8% использовали финансовую «подушку безопасности»: в ситуации с нехваткой средств они тратили свои сбережения, накопленные в наличной форме или на счете в банке.

Чаще с нехваткой средств на повседневные нужды сталкивались рабочие (39% против 34% в среднем по населению), технический и обслуживающий персонал (37%).

Доля недавно испытавших серьезные финансовые трудности высока среди одиноких матерей (59%). Также чаще других на нехватку средств жаловались одинокие неработающие пенсионеры и семьи как минимум с двумя детьми.

В Москве с нехваткой средств на жизнь сталкивались реже, чем в среднем по стране (29% против 34%), в селах — чаще (38%).

«Текущая ситуация, связанная с пандемией, снижает доходы граждан, но одновременно снижаются и расходы, и это станет главным путем выхода из сложных финансовых ситуаций для россиян», — говорит директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова.

Она напоминает о негативных экономических прогнозах и указывает, что многие домохозяйства столкнутся с необходимостью балансировать свои снизившиеся доходы с расходами в новых условиях.



«Столкнувшись с финансовыми трудностями, россияне обращаются к родственникам и знакомым, чтобы занять средства. Однако, по результатам наших исследований, «финансовой подушки» среднему россиянину хватит на 63 дня, поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников. Следовательно, будут востребованы другие источники. При этом займы в финансовых организациях будут затруднительны в силу ужесточения требований к заемщикам. Поэтому главным механизмом адаптации к ситуации будет сокращение потребления, что, в свою очередь, замедлит восстановление темпов экономического роста», — комментирует эксперт.