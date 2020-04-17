Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,11% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 542,89 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 1,88%, находясь на отметке 1 086,95 пункта.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть не показывают единой динамики, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились», — написала перед началом фондовой сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы… с высокой долей вероятности выйдут в плюс и попытаются развить наблюдавшийся накануне рост. Слабая статистика из КНР не стала сюрпризом, в связи с чем не дала «медведям» импульса к действию. В пятницу рискованные активы, таким образом, могут пользоваться спросом на ожидании достижения пика пандемии», — пишет эксперт. В числе прочего она указывает, что «цены на золото на этом фоне оказались под давлением и вернулись к отметке 1,7 тыс. долларов за унцию, что предвещает слабость акций золотодобытчиков».