Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 62 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени потерял 50 копеек. На 10:10 мск курс доллара понизился на 38 копеек и составил 73,77 рубля, а евро подешевел до 80 рублей (минус 35 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов ведущий аналитик «Открытие Брокера» Андрей Кочетков, в пятницу утром рубль имеет шансы движения в сторону 73 рублей за доллар на фоне роста аппетитов к риску на глобальном рынке.

По словам аналитика ИАЦ «Альпари» Владислава Антонова, учитывая, что в России начался налоговый период, в ближайшее время рубль сохранит боковое движение около уровня 73,73 рубля. Поддержка — на 72,7 рубля.

«Как всегда в последние дни, утром на рынке Forex сильно, более чем на процент, растет рубль. Открыться российские торги могут в районе 73,5 рубля за доллар. Но в условиях дешевой нефти среднесрочная покупка рубля против доллара не имеет смысла», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.