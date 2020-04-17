Семьи с детьми получат адресную поддержку — принят соответствующий закон. Об этом сообщили в Госдуме, уточнив, что речь идет о начислении адресных пособий и выплат малоимущим семьям, в том числе выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

«Такие выплаты и пособия носят адресный характер, при назначении учитывается доход семьи за предыдущий период. Это, как правило, от трех до шести месяцев. Но в связи с непростой экономической и эпидемиологической ситуацией предлагается семьям, где есть безработные, назначать адресные выплаты без учета прошлых доходов», — поясняют депутаты суть изменений.

«Речь идет об адресной государственной поддержке семьям, которая позволит в случае, если в семье есть неработающий человек, не учитывать прошлый год, — об этом говорил президент в своем обращении. Это также окажет помощь семьям, которые столкнулись со сложной ситуацией. Если член семьи в том году работал, а в этом не работает, не будет учитываться прошлый год, а доход будет учитываться в текущем году», — разъяснял ранее председатель ГД Вячеслав Володин.



«Это позволит поддержать семьи с детьми, оказавшиеся в затруднительном материальном положении из‑за особого порядка работы предприятий в период коронавируса», — отмечают парламентарии.