Постепенная адаптация компаний и населения к ограничениям, связанным с распространением коронавируса, привела к подъему экономической активности на прошлой неделе, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Смягчение ограничительных мер в тех регионах, где это позволяла эпидемиологическая ситуация, постепенная адаптация компаний и населения к новым условиям обеспечили на прошлой неделе не только стабилизацию, но даже некоторый подъем экономической активности в сравнении с предшествующей неделей», — сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, это видно по некоторому восстановлению потребления электричества и росту финансовых потоков. «Отставание финансовых потоков от нормального уровня сократилось примерно на 10 процентных пунктов. Расходы населения на потребительские товары на прошлой неделе немного выросли, но остаются на пониженном уровне», — добавила она.

По данным ЦБ, с 7 по 13 апреля недельная инфляция составила 0,2%, что ниже темпов роста в прошлые три недели. Годовая инфляция возросла до 2,9%, что все еще ниже цели в 4% годовых.