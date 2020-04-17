Банк «Веста» повысил ставки по рублевым вкладам на 0,25 процентного пункта.

Теперь «Веста-Online» (от 100 тыс. рублей на один год) открывается под 6% годовых.

«Веста-Капитал» (от 1 млн рублей на один год) можно разместить под 4,75—5,5%, а «Веста-Копилка» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) — под 4,25—5,4% годовых.

Проценты по вышеперечисленным депозитам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность «Веста-Максимума» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) в рублях составляет 4,75—5,9% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

Возможно внесение дополнительных взносов во вклады «Веста-Капитал», «Веста-Копилка».