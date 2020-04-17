Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что оснований для беспокойства о возможном введении моратория на снятие вкладов физлиц нет.

«Никаких оснований для этого (введения моратория на снятие вкладов. — Прим. ред.) нет, для такого рода беспокойств. Во-первых, это невозможно ни юридически, ни правовым образом, ни Гражданский кодекс, ни законодательства банков не позволяют вводить такие ограничения», — заявила председатель ЦБ во время пресс-конференции.

«Второе — в этом нет абсолютно никакой необходимости, у нас все нормально с фондированием, ликвидностью банковской системы», — подчеркнула Набиуллина.

По словам главы ЦБ, структурный профицит ликвидности банковской системы сейчас находится на уровне около 2,5 трлн рублей, кроме того, у банков есть около 7 трлн рыночного обеспечения.