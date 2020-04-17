Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении два правительственных законопроекта о реформе контрольно-надзорной деятельности, получившей неофициальное название «регуляторная гильотина». Речь идет о законопроектах «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях».

Как отмечают в правительстве, новые нормы призваны устранить недостатки действующей системы — «несистемность и пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также неоправданный акцент на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов мероприятием».

Авторы инициативы отдельно прописывают принципы осуществления госконтроля. Среди них соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых лиц, недопустимость злоупотребления правом, «оперативность и разумность» при осуществлении госконтроля, а также принцип недопустимости множественного контроля одного лица для оценки соблюдения одних и тех же обязательных требований несколькими контрольно-надзорными органами.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании единого регистра сведений о населении Такая система, в частности, будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер социальной поддержки и уплате налогов.

Законопроект предлагает отказаться от использования проверок как основного инструмента контроля и вводит новые виды мероприятий — например, контрольную закупку, выездные обследования или рейд. При этом главными будут такие профилактические меры, как рекомендации, консультирование, информирование. Документ предлагает считать ключевым показателем эффективности количество устраненных рисков, а не число проведенных проверок и выявленных нарушений. Проект также позволяет признать результаты контрольно-надзорных мероприятий недействительными при грубых нарушениях требований к их организации.

Согласно документу, 35 видов госконтроля не подпадут под реформу контрольно-надзорной деятельности. Среди них — основные функции Банка России, ФАС России и ее территориальных органов, а также налоговый, таможенный и валютный контроль. Авторы инициативы предлагают ввести риск-ориентированный подход при выборе профилактических и контрольно-надзорных мероприятий. Так контрольно-надзорные органы смогут сосредоточиться на выявлении нарушений, которые несут наибольшую угрозу охраняемым законом ценностям.

Согласно документу, объекты контроля будут отнесены к одной из шести категорий риска причинения вреда: от низкого до чрезвычайно высокого. Для каждой категории риска, кроме низкого, должны быть установлены виды разрешенных контрольно-надзорных мероприятий и их частота.

Законопроект «Об обязательных требованиях» определяет правовые и организационные основы введения обязательных требований, которые содержатся в нормативных актах РФ, а также оценки их применения. Документ уточняет определение понятия обязательного требования, а также определяет цели, условия и основные принципы их установления. Согласно документу, обязательные требования — установленные нормативными правовыми актами условия, ограничения, запреты, а также обязанности граждан и организаций, направленные на защиту охраняемых федеральными законами ценностей.