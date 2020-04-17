Работающим гражданам в возрасте старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, будет оформлен еще один больничный. Об этом в пятницу сообщили в Минтруде.

Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше в период с 20 по 30 апреля будет аналогичен тому, что действует в период с 6 по 19 апреля.

«Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется представлять какие-либо дополнительные сведения или документы», — заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Возможность для получения листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня формирования больничного. Этот механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время.



Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в размере 100%. Для расчета берется заработок за два года, но показатель ограничивается среднемесячным заработком в 69 961,65 рубля, следует из сообщения Минтруда.