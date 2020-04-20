Банки.ру и компания «Финам» помогут начинающим инвесторам попробовать свои силы на фондовом рынке. Участники конкурса «Лучший инвестор» получат виртуальные деньги для торговли ценными бумагами в реальных условиях, а самым результативным трейдерам достанутся денежные призы.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 29 мая. После этого необходимо будет установить на компьютер специальную бесплатную торговую программу. Ссылка для ее скачивания вместе с инструкцией по установке придет на электронную почту, указанную участником при регистрации.

Для учета операций участника конкурса с ценными бумагами, валютой и производными финансовыми инструментами ему будет открыт конкурсный счет, на который поступят виртуальные денежные средства в размере 400 тыс. рублей. Время проведения виртуальных торгов совпадает с расписанием торгов по соответствующим инструментам на Московской бирже, а также расписанием торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Торговля будет доступна в период с 21 апреля по 5 июня.



Итоги конкурса будут подведены 10 июня этого года. Победители будут определены по уровню доходности сделок с бумагами. Шесть участников, у которых сумма виртуальных активов на конкурсном счете будет наибольшей, получат денежные призы от «Финама». Приз за первое место составит 25 тыс. рублей, за второе — 20 тыс., за третье — 15 тыс., за четвертое — 10 тыс., за пятое — 7 тыс., за шестое — 4 тыс. рублей.