Кредитование компаний в РФ в апреле немного выросло, граждан — несколько сократилось. Об этом говорится в очередном выпуске еженедельного сборника ЦБ «Финансовый пульс» .

«После рекордного роста кредитования в марте произошло его замедление в первой половине апреля. По предварительным данным, кредитные требования банков к российским компаниям выросли на 0,4%, а к физическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей) — незначительно сократились», — отмечается в обзоре.

Из него следует, что расчеты произведены за период с 1 по 14 апреля на основании данных более чем 150 кредитных организаций, на которые приходится примерно 97% активов сектора. Темпы прироста скорректированы с учетом изменения валютного курса.

Глава ЦБ отметила небольшой рост экономической активности в России на прошлой неделе По словам Эльвиры Набиуллиной, это видно по некоторому восстановлению потребления электричества и росту финансовых потоков.

«С фондированием ситуация была спокойной. Совокупный объем средств физических лиц — резидентов вырос на 0,9%, при этом сохранялся приток рублевых вкладов (по оценкам, на 1,4%), что в том числе может быть связано с авансовыми платежами по зарплатам, но несколько сократились остатки на счетах в иностранной валюте», — указано в материале.



Объем средств на счетах российских юридических лиц в первой половине месяца в целом практически не изменился. Вместе с тем сократился объем государственных средств в банках, главным образом за счет федеральных органов власти.