Московская биржа перенесла старт вечерних торгов на рынке акций на 22 июня 2020 года, говорится в сообщении торговой площадки.

«Старт вечерней торговой сессии на рынке акций по просьбам участников рынка перенесен на 22 июня. Вечерние торги будут проходить с 19:00 до 23:50 мск. На начальном этапе станут доступны 25 наиболее ликвидных акций из состава индекса Мосбиржи, до конца года в список торгуемых инструментов войдут все акции из индекса Мосбиржи (38 акций). Вечерняя сессия будет проводиться в основном режиме Т+2, будут доступны переговорные сделки с центральным контрагентом и режим неполных лотов», — сообщается на сайте площадки.

Также биржа обращает внимание на то, что операции РЕПО в период вечерней сессии не осуществляются.

«Со 2 марта 2020 года началось тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций. Вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий, включая хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками, а также с международными площадками», — говорится в сообщении.