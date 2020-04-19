Почта Банк внедрил упрощенную технологию подачи заявления на отсрочку по кредиту с помощью простой электронной подписи (ПЭП), сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь клиент может самостоятельно зарегистрировать заявление на сайте, не имея принтера, сканера и даже листа бумаги для написания заявления, и подписать его с помощью ПЭП (ввести код из СМС-сообщения или push-уведомления)», — говорится в релизе.

Для получения отсрочки по кредиту необходимо:

Заполнить специальную форму на сайте банка.

Прикрепить к ней подтверждающие документы (фото или сканированную копию). В случае отсутствия документа на момент подачи заявления его можно предоставить в течение 90 дней.

Подписать заявление с помощью кода из поступившего СМС-сообщения/push-уведомления (полученный код необходимо будет ввести в специальное поле после нажатия кнопки «Отправить»).

Все заявления рассматриваются в индивидуальном порядке в течение пяти рабочих дней.

Напомним, что с 6 апреля Почта Банк запустил специальную программу отсрочки ежемесячных платежей по кредиту для клиентов, пострадавших от пандемии коронавируса. Специальные условия действуют для кредитов наличными, рефинансирования, кредитов на приобретение товаров в магазинах — партнерах банка.

«На текущий момент программа не предусматривает ограничений по суммам кредитов. В течение периода отсрочки штрафы и пени начисляться не будут, но начисление процентов в соответствии с кредитным договором не приостанавливается, они подлежат выплате по окончании периода отсрочки (при сохранении размера платежа и удлинении срока выплаты кредита)», — уточняют в банке.