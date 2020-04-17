Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 6 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,09 рубля. С начала торговой сессии было проведено 53,6 тыс. сделок почти на 3 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,4325—74,4275 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени равнялся 80,62 рубля, увеличившись на 27 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,7 тыс. сделок на 301,5 млн евро по курсам от 79,8175 до 80,88 рубля за евро.

Рынок в целом был благосклонен сегодня к рублю, до тех пор пока ЦБ не дал сигнал рынку, что готов дальше снижать ставку, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.