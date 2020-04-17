Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Фонд социального страхования (ФСС) выделит 21 млрд рублей для оплаты больничных листов в связи с пребыванием на карантине работающих пенсионеров.

«Работодатели обязаны предоставить в ФСС списки сотрудников, которым положены такие бюллетени. Выплаты по этим больничным листам получат около 2 миллионов человек, — сказал Мишустин. — Для этого из средств Фонда социального страхования будет выделено более 21 миллиарда рублей».

Премьер напомнил, что 17 апреля он подписал постановление, которое продлевает до 30 апреля включительно особый порядок выдачи больничных листов в связи с пребыванием на карантине работающих пенсионеров. В это время больничные листы могут оформляться дистанционно. «Эти меры помогут оказать работающим гражданам старшего возраста финансовую и социальную поддержку во время самоизоляции», — подчеркнул глава правительства.