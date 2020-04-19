Ситуация с коронавирусом в России находится под полным контролем, заявил президент РФ Владимир Путин в видеопоздравлении россиянам, отмечающим Пасху. Текст опубликован в воскресенье на сайте Кремля.



«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем», — заявил президент.

Глава государства отметил, что Россия обладает необходимыми ресурсами и резервами для защиты людей и поддержки экономики в условиях распространения коронавируса. «Мы их используем рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и, прежде всего, для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении», — добавил он.

Президент также подчеркнул, что власти РФ работают в ситуации распространения коронавируса на опережение. «Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо», — указал Путин.

«У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью», — заключил глава государства.