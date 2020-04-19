Более 45 тыс. россиян прошли через процедуру личного банкротства с избавлением от долгов в 2019 году. В общей сложности с банкротов по завершенным делам было списано долгов на 314 млрд рублей, свидетельствуют данные судебной статистики, которые изучил корреспондент ТАСС.

В 2018 году, согласно данным судов, процедуру банкротства прошли 28,4 тыс. человек с долгами в 153 млрд рублей, в 2017-м — 17,7 тыс. с долгами на 104 млрд.

В ходе процедуры банкротства в отношении граждан чаще всего применяется процедура реализации имущества (44 тыс. завершенных дел), лишь в 104 случаях была проведена альтернативная процедура — реструктуризация долгов.

При этом по 60% завершенных дел (30 тыс.) процедура банкротства была завершена в связи с отсутствием имущества и средств для погашения долговых требований. По завершенным банкротствам были удовлетворены требования кредиторов на 12,6 млрд рублей, еще 26 млрд было взыскано за судебные процедуры банкротства, в том числе на оплату финансовых управляющих для граждан-банкротов.