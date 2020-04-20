Российский банковский сектор в 2020 году из-за экономических последствий пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн рублей, по самой пессимистичной оценке, заявил в интервью РБК президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин.

«Мы понимаем, что главный риск — кредитный. На отрасли, которые уже признали пострадавшими, российский банковский сектор выдал 3 триллиона рублей и еще 1,5 триллиона рублей — на лизинговые компании в сфере повышенного риска, например, авиатехника, вагонный парк и так далее. Поэтому, когда эти предприятия не смогут оплачивать в срок кредиты, удар будет серьезным. Мы это все понимаем. Самая пессимистичная оценка: банковский сектор России может потерять 2,5 триллиона рублей. Это сильный удар. Но я все-таки надеюсь на более благоприятный исход и что мы сумеем справиться», — заявил глава ВТБ. По его словам, это будет зависеть от того, насколько быстро восстановится производство, в том числе в тех секторах, которые сегодня находятся под особым давлением.

По словам Костина, банки пока не чувствуют большого негативного влияния кризисной ситуации с коронавирусом. «Страна на условном карантине менее трех недель. Не начались ни массовые увольнения, ни длительные задержки зарплат», — сказал он. Однако первые оценки для банковского сектора — это возможные потери порядка 400 млрд рублей из-за принятого правительством комплекса мер, сообщил Костин.

Банк России утвердил очередной пакет антикризисных мер Пакет включает меры по поддержке пострадавших от пандемии компаний и корпоративного кредитования, меры по поддержке дистанционного обслуживания банковских клиентов, меры по поддержке страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов и меры по защите прав заемщиков и поддержанию устойчивого функционирования микрофинансовых институтов.

Бесплатные кредиты на полгода для предприятий малого бизнеса для банков убыточны, потому что административные расходы банкам приходится брать на себя, заявил на заседании правительства 16 апреля министр экономического развития Максим Решетников. Костин также привел в пример кредитные каникулы, из-за которых банки недополучают ликвидность. «Мы понимаем, что отсрочка платежей по ипотечным кредитам на шесть месяцев может нанести значительный удар по ликвидности банков», — сказал глава ВТБ.

В то же время механизм гарантий Минфина и «ВЭБ.РФ» по беспроцентным зарплатным кредитам и по льготным кредитам крупному бизнесу на пополнение оборотного капитала существенно снижает риски банков по выдаче таких кредитов. «Гарантия — это ключевая вещь. Потому что определенный процент невозвратов обязательно будет, а в условиях кризиса это всегда повышенные риски. В 2008 году очень эффективно использовались государственные гарантии, и я не помню по ВТБ ни одной гарантии, которая была предъявлена потом Министерству финансов», — подчеркнул Костин.