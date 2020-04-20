Мировая экономика оказалась перед лицом сильнейшего кризиса со времен Второй мировой войны из-за нового коронавируса, заявил в понедельник министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

«Влияние на международную экономику, а также экономику Японии крайне серьезное, мировая экономика оказалась перед лицом сильнейшего кризиса со времен войны», — приводит слова министра информагентство Kyodo.

С учетом ситуации, как стало известно агентству, правительство Японии намерено увеличить размеры затрат на антикризисные меры до 117,1 трлн иен (около 1,09 трлн долларов). Ранее антикризисный пакет на фоне пандемии коронавируса утвердили в пределах до 108 трлн иен.

Однако некоторые японские эксперты считают, что этого будет недостаточно и безработица в стране поднимется до 2,72% в IV квартале, что на 1,56 млн человек больше, чем годом ранее. Таким образом, ситуация может оказаться хуже, чем во время кризиса 2008—2009 годов.