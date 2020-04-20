Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) просит Госдуму отложить принятие законопроекта о категоризации инвесторов до окончания пандемии и отмены всех ограничений, направленных на противодействие ей. Об этом пишет «Коммерсант» . По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, увеличение срока вступления закона в силу мало что меняет, поскольку этого срока едва достаточно для принятия необходимых подзаконных актов, стандартов и приведения в соответствие с ними деятельности финансовых организаций.

По мнению НАУФОР, финансовые организации в течение неопределенно длительного времени не будут иметь возможности по приведению своей деятельности в соответствие с новыми требованиями либо будут вынуждены отвлекать ресурсы и нести дополнительные издержки. Кроме того, новые условия доступа к финансовым инструментам могут временно, до их выполнения, ограничить возможности инвесторов по диверсификации своих инвестиций.

Также НАУФОР указывает на необходимость изменения ряда положений законопроекта, которые в текущем виде приведут к ухудшению положения российских инвесторов и замедлят развитие российского финансового рынка, сделав его закрытым с точки зрения появления новых продуктов и инвесторов. Это касается положений по ограничению допуска иностранных акций к торгам на российские биржи, необходимости тестирования неквалифицированных инвесторов для покупки ценных бумаг вне котировальных списков и введения ограничения «последнего слова» в размере 100 тыс. рублей.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил изданию, что этот законопроект не является первоочередным для Госдумы. Скорее всего, он будет вынесен на рассмотрение в Госдуму в июне текущего года, перед этим будет проведено обсуждение с участниками рынкам, отметил он.

По словам экспертов, обсуждаемые поправки могут существенно ограничить доступ к инструментам для создания их сбалансированных портфелей. Также достаточно странно эскалировать принятие закона в условиях национального карантина, когда фактические ресурсы финансовых компаний ограниченны, а на восстановление полных «производственных мощностей» потребуется длительное время, отмечают эксперты. По их мнению, с высокой долей вероятности через полгода предстоит решать более серьезные проблемы, в этих условиях принятие законопроекта о категоризации инвесторов несвоевременно.