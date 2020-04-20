Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:02 мск потерял 0,19% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 530,11 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 1,21% и равнялся 1 065,68 пункта.

«Неопределенность на азиатских рынках и утреннее снижение нефтяных котировок задают не самый благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться умеренным снижением»,­ — прогнозировал перед началом торгов старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб.

По его словам, вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 510—2 560 пунктов, по индексу РТС — 1 065—1 085 пунктов.