Райффайзенбанк запускает в приложении «Райффайзен-Онлайн» цикл уроков «Финансовой йоги», сообщает пресс-служба кредитной организации. Пользователи смогут освоить традиционные асаны в финансовом воплощении: например, позу «денежного дерева», «удачных инвестиций» или «финансовой подушки безопасности».



Цикл будет состоять из нескольких коротких занятий, записанных с профессиональным инструктором по йоге. Занятия можно выполнять в любое время и с любым уровнем подготовки. Ссылка на первый урок появится в приложении «Райффайзен-Онлайн» 20 апреля, новые занятия будут выходить дважды в неделю.

Для получения доступа к занятиям нужно кликнуть на карточку с йогой внизу главной страницы «Райффайзен-Онлайн» или в разделе «Рекомендуем». Анонс и ссылка будут меняться с релизом каждого нового ролика. После просмотра все записи занятий сохранятся в приложении.