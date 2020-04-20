Народные суды Китая всех ступеней не будут принимать заявления от работодателей, желающих уволить через суд сотрудников, которые не могли выполнять свои обязательства по трудовому контракту из-за эпидемии коронавируса, говорится в обнародованном в понедельник руководстве Верховного народного суда КНР.

«Если работодатель хочет разорвать трудовой договор, основываясь лишь на том, что сотрудник находится в числе зараженных коронавирусом, подозреваемых случаев или бессимптомных носителей или же, согласно закону, был помещен в карантин или приехал из района с серьезной эпидемической ситуацией, то Народный суд не может удовлетворить такое прошение», — говорится в руководстве.

Отмечается, что суды на всех уровнях должны усилить руководство и надзор за рассмотрением гражданских дел, связанных с эпидемией. Помимо этого подчеркивается, что судам следует настаивать на досудебном урегулировании конфликта сторон, способствовать тому, чтобы стороны путем переговоров и консультаций шли на мировую, вместе несли ответственность за риски и преодолевали трудности.