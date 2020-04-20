Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и направил в правительство РФ отзыв на законопроект, который обязывает страховые компании направлять автомашины на ремонт к официальным дилерам в течение всего срока гарантии, а не только в первые два года с момента покупки машины. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе Совфеда.

Законопроект вносит изменения в закон «Об ОСАГО».

«Андрей Кутепов отметил, что реализация задачи по обновлению парков автотранспортных средств в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» подразумевает стимуляцию приобретения новых автомобилей и утилизацию старых. Законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» установлен ряд фактических ограничений для владельцев новых автотранспортных средств и официальных дилеров, которые не позволяют осуществлять полноценный качественный ремонт таких транспортных средств при наступлении страхового случая», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как добавляют в пресс-службе, в данный момент определен двухгодичный срок, в течение которого новый автомобиль на гарантии изготовителя направляется на ремонт к официальным дилерам — представителям изготовителя. При этом гарантийные сроки на транспортные средства почти всех производителей значительно превышают два года, считает сенатор.

«Для осуществления полноценного качественного ремонта новых транспортных средств, купленных более чем два года назад, законопроектом предлагается внести обязанность страховых компаний направлять на ремонт такие транспортные средства, находящиеся на гарантии, исключительно к официальным дилерам в течение всего срока гарантии», — сказал Кутепов, которого цитирует пресс-служба.

Также, согласно действующему закону, сейчас для восстановительного ремонта поврежденного авто установлен срок не более 30 рабочих дней со дня его предоставления на станцию техобслуживания или передачи страховщику. При этом, как отмечает автор, с учетом необходимости заказа и поставки запчастей такой срок зачастую недостаточен. «Ограничение восстановительного ремонта 30 рабочими днями часто служит причиной отказа станцией технического обслуживания в предоставлении ремонта. Законопроектом предлагается рассмотреть продление максимально допустимого срока ремонта с 30 до 45 рабочих дней», — подчеркнул сенатор.