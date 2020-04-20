Почти половина атак финансового вредоносного ПО в России (45%) была нацелена на корпоративный сектор в 2019 году, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Доля атакованных корпоративных пользователей во всем мире составила 35%: она выросла по сравнению с показателями предыдущих лет, находившихся в диапазоне 24—25%. Попытки проникновения банковских зловредов были заблокированы на устройствах 773 943 пользователей в мире, из них больше 30% пришлось на Россию.

На втором и третьем месте после России по количеству таких атак оказались Германия (доля атак выше 7%) и Китай (доля атак выше 3%).

Почти каждая третья попытка перейти на фишинговую страницу в мире была связана с банковскими угрозами (27%).