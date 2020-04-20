Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к вице-премьерам на совещании с просьбой максимально оперативно внедрить нормативно-правовую базу для осуществления новых мер поддержки граждан и экономики в связи с пандемией.

«Прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативной правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер. Сейчас важно, чтобы наиболее пострадавшие предприятия, прежде всего небольшие компании, начали получать финансовую помощь от государства», — заявил Мишустин.

Он напомнил, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил о дополнительных антикризисных мерах — предоставлении прямой финансовой помощи гражданам и бизнесу, которая может помочь сохранить занятость и доходы людей.

По словам Мишустина, ряд законопроектов были внесены правительством в Госдуму, оперативно рассмотрены и приняты парламентариями в прошлую пятницу. Речь идет о поправках к Налоговому кодексу, которые освобождают от налога на доходы физических лиц дополнительные выплаты медикам и увеличивают с 15 млн до 25 млн рублей сумму выручки, до достижения которой налог на прибыль может уплачиваться не ежемесячно, а один раз в квартал. Также были предложены изменения в Бюджетном кодексе, которые предоставят регионам возможность распределять федеральные средства, выделенные на борьбу с коронавирусом, на решение социальных и экономических вопросов, наиболее важных именно сейчас. Корректировки также коснулись 44-го ФЗ: были отменены излишние бюрократические требования при процедуре госзакупок.

Мишустин также отметил, что ряд регионов до сих пор не освоили средства из первого транша, направленного для борьбы с коронавирусом.