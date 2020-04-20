Банк «Кузнецкий» предлагает открыть вклад «Сезонный — 555 дней».

Сумма первоначального взноса — от 10 тыс. рублей. Срок — 555 дней. Проценты начисляются по периодам: с первого по 90-й день — по ставке 5,25%, с 91-го по 180-й день — 5,75%, со 181-го по 270-й день — 6%, с 271-го по 360-й день — 5,5%, с 361-го по 450-й день — 5%, с 451-го по 555-й день — 4,5% годовых. Таким образом, средняя годовая ставка за полный срок депозита составит 5,31%.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежеквартально. В случае досрочного расторжения договора проценты, начисленные за каждый полный период, сохраняются.