Правительство РФ определило объем и срок перечисления Банком России первого транша средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка: до 1 июня 2020 года в бюджет должны быть переведены 1,05 трлн рублей, а в казну — переданы права требования на 500,45 млрд рублей, говорится в распоряжении правительства.

Отмечается, что остальные средства должны быть переведены до 1 декабря 2023 года с учетом размера убытков ЦБ от продажи в 2020—2023 годах кредитных организаций, которые регулятор взял на санацию.