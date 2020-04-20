Банк «Ак Барс» запустил биометрическую идентификацию в мобильном приложении. Теперь владельцы устройств на базе операционной системы Android с помощью биометрических данных могут стать клиентами банка и получать финансовые услуги и продукты без посещения отделения, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Удаленная биометрическая идентификация доступна для граждан, сдавших свои данные в Единую биометрическую систему, оператором которой выступает «Ростелеком». Клиенты могут дистанционно оформить заявку на получение кредита, открыть виртуальную карту или заказать карту на физическом носителе, которую привезет курьер», — говорится в релизе.

Процедура дистанционного открытия счета с помощью биометрии занимает не более пяти минут. Чтобы стать клиентом банка, необходимо скачать мобильные приложения «Ак Барс Онлайн» и «Биометрия» от «Ростелекома». Авторизовавшись в приложении «Биометрия» с помощью учетной записи портала госуслуг, пользователь должен перейти в «Ак Барс Онлайн», ввести номер телефона и подтвердить его кодом из СМС. После верификации в Единой биометрической системе, клиент подписывает договор комплексного банковского обслуживания с помощью кода из СМС и может пользоваться услугами банка не выходя из дома.

Банк «Ак Барс» стал вендором Единой биометрической системы в 2018 году. К середине апреля текущего года в системе зарегистрировались более 130 тыс. граждан России. Сдать биометрические данные — образец голоса и изображение лица — можно в 160 отделениях банка или 13,5 тыс. других отделений банков по всей России. После того как гражданин зарегистрируется на портале госуслуг, сдаст данные в отделении банка и пройдет удаленную биометрическую идентификацию, он сможет удаленно получать банковские услуги.