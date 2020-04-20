Банк России установил официальные курсы валют на 21 апреля.

Курс доллара повысился на 72,16 копейки, составив 74,6657 рубля (73,9441 рубля на 20 апреля). Курс евро вырос на 99,09 копейки, до 81,1019 рубля (с 80,111 рубля на 20 апреля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:57 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,38 рубля (плюс почти 39 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:57 мск стоил 80,78 рубля (плюс 41 копейка).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 74,16 до 75,07 рубля за доллар и от 80,72 до 81,45 рубля за евро.