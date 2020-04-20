Минфин РФ не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году, при необходимости их будут увеличивать. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы не сокращаем расходы, общий объем расходов федерального бюджета будет только увеличиваться», — сказал он.

Силуанов пояснил, что для поддержания плановых расходов будут использованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и заимствования. «И при необходимости увеличить их [расходы] для реализации целей нашей политики по поддержке населения и предпринимателей», — добавил министр.