Страховая компания «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») за период с 1 по 17 апреля 2020 года осуществила 6,5 тыс. выплат клиентам в 68 регионах России по различным программам страхования жизни и здоровья на общую сумму более 2 млрд рублей. С начала апреля 2020 года количество оформленных страховых выплат через онлайн-сервис «Капитал Life» на сайте компании выросло более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Две трети клиентов компании предпочли заявить о страховом случае и оформить получение выплаты дистанционно.



Крупнейшая выплата «Капитал Life» по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) за вторую неделю апреля превысила 11,7 млн рублей и была осуществлена клиенту в Москве. Максимальная рисковая выплата за этот период составила 4,3 млн рублей родственникам застрахованного лица в связи с его скоропостижным уходом из жизни. Также выплаты по данному риску в размере 582 тыс. рублей и 556 тыс. рублей были выплачены в Красноярском крае и Свердловской области.

«В условиях продолжающегося в нашей стране режима самоизоляции мы наблюдаем ежедневный рост обращений клиентов ко всем дистанционным услугам компании, в том числе к онлайн-сервису оформления страховых выплат. Мы продолжаем делать все для организации непрерывного и эффективного обслуживания миллионов наших клиентов по всей стране, защищая их финансовое благополучие в этот непростой период», — отметил генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич.

Для оперативного оформления страховой выплаты в «Капитал Life» действует онлайн-сервис по урегулированию убытков : подать заявление и переслать все документы, а также получить выплату по ряду программ можно не выходя из дома — обратившись через сайт. Оплатить взнос по договору также можно онлайн — в кабинете клиента , в мобильном приложении или на сайте .