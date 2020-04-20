Падение ВВП Испании в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 может составить от 6,6% при самом оптимистичном прогнозе до 13,6% при наиболее пессимистичном, такие данные представил Банк Испании.

Оптимистичный прогноз оценивает восемь недель карантина, при котором введенные правительством меры помогут избежать массового закрытия компаний и безработицы. В этом случае потери экономики составят в этом году 6,6% ВВП. Второй сценарий, также предусматривающий восемь недель карантина, исходит из прекращения деятельности ряда компаний. В этом случае падение составит 8,7% ВВП. Самый пессимистичный прогноз предполагает карантин, который в общей сложности продлится 12 недель, что обернется массовым закрытием компаний. В этом случае падение ВВП в текущем году достигнет 13,6%.

При первом сценарии восстановление экономики начнется сразу после завершения карантина, во втором — в IV квартале, в третьем — к концу года.

S&P сменило прогноз для мировой экономики с роста на падение из-за пандемии Мировой ВВП в этом году снизится на 2,4%.

Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта и дважды продлевался, в последний раз — до 26 апреля. Премьер Педро Санчес объявил, что намерен просить парламент о его продлении до 9 мая включительно, при этом с 27 апреля будут смягчены ограничения на прогулки детей.

Ранее власти Испании решили выделить в общей сложности 200 млрд евро на борьбу с коронавирусом и его социально-экономическими последствиями для страны. Правительство Испании приняло ряд решений, направленных на оказание помощи малому и среднему бизнесу, а также населению в условиях карантина, в частности введен мораторий на выселение в случае невыплаты ипотеки, гарантировано электро-, газо- и водоснабжение даже в случае неуплаты, на шесть месяцев должны быть продлены те контракты на аренду помещений, которые должны в ближайшее время истечь, введены беспроцентные микрокредиты, разрешено списание половины долга или его реструктуризация арендаторам, если они снимают у арендодателей, у которых более восьми помещений.