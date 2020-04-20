Рынок страхования может сократиться до 30%, все зависит от продолжительности периода борьбы с пандемией и сроков восстановления экономики РФ, заявил президент ВСС Игорь Юргенс в ходе вебинара компании «Делойт» «Страховой сектор: задачи сегодняшнего дня и прогнозы».

По его словам, на рынке может произойти перераспределение каналов дистрибуции, клиентской базы и страховых портфелей. Как отметил Юргенс, принятые и перспективные меры поддержки страхового рынка должны соответствовать сложившимся социально-экономическим условиям для сохранения количественного состава страховщиков.

По мнению Юргенса, необходимость продолжения работы в новых условиях должна стать аргументом для расширения допуска страховщиков к государственным информационным системам и упрощенной идентификации клиентов в целях развития дистанционных цифровых сервисов. Новые условия работы станут дополнительным стимулом развития Digital в страховании, заключил он.