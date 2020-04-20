Страховому сектору РФ предстоит пережить падение сборов, сокращение персонала и офисов, а также рост тарифов. Такой прогноз сделал генеральный директор СБ «РТ-Страхование», член совета директоров СК «Росгосстрах» Николай Галушин в ходе вебинара компании «Делойт» «Страховой сектор: задачи сегодняшнего дня и прогнозы».

По его словам, снижения сборов стоит ожидать во всех основных линиях бизнеса страховщиков, это произойдет из-за отказа от страхования и отложенного спроса у физлиц, а также из-за сокращения расходов юрлиц на подобные цели. Эксперт также прогнозирует снижение рентабельности деятельности компаний и усиления ценовой конкуренции в особенности в маржинальных видах бизнеса.

Положительным фактором можно считать ускоренное развитие онлайн-продаж одновременно с ростом значимости продаж через посредников, в первую очередь нестраховых. В результате развивающегося кризиса можно прогнозировать уход с рынка значительного количества небольших игроков, несмотря на предоставленные временные послабления со стороны регулятора, уточнил Галушин.

Даже если в рублевом весе масштабы рынка могут вырасти, в долларовом исчислении рынок упадет, прогнозирует он. По словам Галушина, в имущественном страховании произойдет сокращение количества и сужение страховых программ, например, за счет увеличения франшиз. В страховании судов стоит ожидать снижения фрахта и объема перевозок, пересчета премии за счет отстоя судов. Пересчет премий коснется и основных авиационных парков, заключил Галушин.