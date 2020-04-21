Росгосстрах Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад «Отличный старт» с особыми условиями.

Для открытия депозита с повышенной ставкой необходимо быть автомобилистом (подтвердить этот статус можно путем предъявления водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства или паспорта транспортного средства) и получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.

Срок размещения денежных средств — один год. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Процентная ставка составляет 6,2%. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Вкладчик может досрочно расторгнуть договор по истечении 271 дня по льготной ставке 5% годовых.

«Доступная минимальная сумма, оптимальный срок размещения накоплений, льготные условия досрочного расторжения договора, развитая филиальная сеть банка», — перечисляет преимущества спецпредложения РГС Банка эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.



Спецусловия по вкладу доступны до 30 апреля.