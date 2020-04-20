Вспышка коронавирусной инфекции приведет к снижению дохода на душу населения в 170 странах, Международный валютный фонд (МВФ) готов использовать все инструменты кредитования для помощи развивающимся странам. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Прогноз ужасен. Мы ожидаем снижения мировой экономической деятельности в масштабах, которых не было со времен Великой депрессии (1930-х годов. — Прим. ред.), — сказала Георгиева. — В этом году в 170 странах будет зафиксировано снижение дохода на душу населения, тогда как еще в прошлые месяцы мы прогнозировали рост дохода на душу населения в 160 экономиках».

По ее словам, особую обеспокоенность вызывает ситуация в развивающихся странах. «Наблюдается рекордное снижение — около 100 миллиардов долларов, — отметила директор. — Те, кто зависит от сырья, пострадают от снижения экспортных цен. Ориентированные на туризм страны сталкиваются с коллапсом доходов».

МВФ, по ее словам, для помощи развивающимся странам может задействовать свои инструменты кредитования. «Могут потребоваться значительные ресурсы, если давление на рынки продолжится, — отметила Георгиева. — Мы готовы развернуть все наши кредитные возможности, мобилизовать все уровни мировой сети финансовой безопасности для предотвращения этого».

МВФ предвидит худший экономический спад со времен Великой депрессии

МВФ ожидает частичного восстановления мировой экономики в 2021 году.