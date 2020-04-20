Дополнительное финансирование Фонда защиты прав дольщиков в размере 30 млрд рублей позволит решить проблемы 9 тыс. дольщиков. Такие данные со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Марата Хуснуллина приводит РИА Новости.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание по развитию строительной отрасли, на котором озвучил поручения по поддержке отрасли в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, президент предложил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей.

«Фонд дольщиков будет докапитализирован на 30 миллиардов рублей, что позволит достроить объекты со сроком ввода в 2020—2021 годах и закрыть обязательства перед максимально возможным количеством обманутых дольщиков в этом году. Эти объемы позволят восстановить права еще 9 тысяч дольщиков», — сообщил Хуснуллин.

По его словам, дополнительное финансирование фонда позволит не только решить проблему дольщиков, но и обеспечить нагрузкой строительную отрасль.



«Жилищное строительство — это основная отрасль строительной сферы. В строительстве и смежных отраслях трудятся более 10 миллионов человек. Предложенная мера позволит не только поддерживать объемы строительства, но и сохранит рабочие места», — приводит пресс-служба слова вице-премьера.