Ущерб от преступлений в России, которые были совершены в период с января по март этого года, составил около 92 млрд рублей. Такую статистику МВД приводит ТАСС.
«Ущерб от преступлений составил 91,9 млрд рублей, что на 17,7% меньше аналогичного показателя прошлого года. Причем 86,8% ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», — отмечается в сообщении.
Статистика свидетельствует о том, что за три месяца увеличилось число экономических преступлений, а материальный ущерб от них составил более 56 млрд рублей.
МВД: уровень преступности в России в I квартале вырос за счет кибермошенничества
Количество IT-преступлений выросло на 83,9%, удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа.