Ущерб от преступлений в России, которые были совершены в период с января по март этого года, составил около 92 млрд рублей. Такую статистику МВД приводит ТАСС.

«Ущерб от преступлений составил 91,9 млрд рублей, что на 17,7% меньше аналогичного показателя прошлого года. Причем 86,8% ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», — отмечается в сообщении.



Статистика свидетельствует о том, что за три месяца увеличилось число экономических преступлений, а материальный ущерб от них составил более 56 млрд рублей.