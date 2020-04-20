РНКБ присоединяется к новой ипотечной программе «Ипотека с государственной поддержкой 2020» на покупку жилья в новостройках по ставке 6,5% годовых, говорится в релизе финучреждения.

Первоначальный взнос по данной программе составит 20%, а льготная ставка сохранится на протяжении всего срока кредитования. Подать онлайн-заявку на оформление ипотечного кредита по данной программе можно на сайте банка. При этом решения по заявкам будут приняты банком после утверждения условий программы правительством РФ и вступления программы в силу.



Программа была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным и предназначена для приобретения жилья на первичном рынке.