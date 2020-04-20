Рубль ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 74,54 рубля, что на 55 копеек выше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро на тот же момент времени стоил 81,03 рубля (плюс почти 66 копеек).



С начала сессии было проведено 47,5 тыс. сделок с долларом почти на 2,6 млрд долларов и 6,2 тыс. сделок с евро на сумму порядка 253 млн евро. Курсовые диапазоны составили 74,16—75,07 рубля за доллар и 80,58—81,45 рубля за евро.

«Большую часть дня в понедельник рубль оставался под давлением нефтяных котировок. К середине дня марка Brent теряла в стоимости почти 4%, а к окончанию рабочего дня снижение составляло уже почти 5%. Рубль в этих условиях весь день провел в отрицательной зоне, тем не менее его потери почти не выделялись на общем фоне снижения валют EM. Основное снижение по рублю в паре с долларом наблюдалось еще в утренние часы, когда пара доллар/рубль протестировала отметку в 75 рублей (после закрытия предыдущей недели на уровне 74). Однако к середине дня рубль смог восстановить позиции в районе 74,2 (рубля за доллар), а остаток торгов провел в диапазоне 74,4—74,6, демонстрируя относительную стабильность на фоне ускорения темпов снижения цены на нефть», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.